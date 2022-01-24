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Никто не хочет быть в стороне. По проекту Конституции от белорусов поступило около 9000 отзывов

24 января 2022 06:56
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Новости Беларуси. Общественное обсуждение Основного закона страны близится к финальной точке. Практически все граждане Беларуси погружены в актуальную полемику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Никто не хочет быть в стороне от важного процесса совершенствования системы государственного строительства.  

Никто не хочет быть в стороне. По проекту Конституции от белорусов поступило около 9000 отзывов-1

Тем более, что свой Основной закон белорусы пишут сами и это новая точка отсчета в истории страны. Уже сейчас эксперты положительно оценивают всю проделанную работу. Говорят об этом и цифры, представленные Национальным центром правовой информации. Из 9 000 полученных отзывов большинство проект изменений и дополнений в Конституцию поддерживают. А процент отрицательных мнений незначителен.

Среди 99 % тех, кто «за», есть и те, кто предлагают корректировки, однако не отвергают базовых, самых значимых новаций документа. Определиться со своим решением еще есть время у каждого белоруса. Тематические диалоговые площадки свою работу продолжат.

Референдум в Беларуси состоится в воскресенье, 27 февраля.  

# Конституция # общество # Фотофакт

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