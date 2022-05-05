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Лукашенко даёт интервью международному информагентству

05 мая 2022 07:57
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Новости Беларуси. В графике Александра Лукашенко 5 мая – интервью зарубежному изданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер беседует с представителем одного из крупнейших международных информагентств.  

Лукашенко даёт интервью международному информагентству-1

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», встреча должна начаться с минуты на минуту. Беседа пополнит список интервью нашего Президента иностранным медиа. Только в 2022 году задать свои вопросы Александру Лукашенко смогли российский радио- и телеведущий Владимир Соловьев и журналист японского телеканала TBS. Наша съемочная группа также работает во Дворце Независимости.  

Лукашенко – Соловьеву: «Самое обидное для меня, что вы меня упрекаете, что я на двух стульях. Никогда этого не было» – читайте здесь.  

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Соловьёв # Шигенори Канехира # Фотофакт

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