Лукашенко даёт интервью международному информагентству

Новости Беларуси. В графике Александра Лукашенко 5 мая – интервью зарубежному изданию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер беседует с представителем одного из крупнейших международных информагентств.

Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», встреча должна начаться с минуты на минуту. Беседа пополнит список интервью нашего Президента иностранным медиа. Только в 2022 году задать свои вопросы Александру Лукашенко смогли российский радио- и телеведущий Владимир Соловьев и журналист японского телеканала TBS. Наша съемочная группа также работает во Дворце Независимости.