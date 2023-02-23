Лукашенко дал интервью сразу двум СМИ из Китая. О чём говорили?

Новости Беларуси. Президент Беларуси 23 февраля дал интервью самому влиятельному интернет-ресурсу КНР информационному агентству «Синьхуа» и крупнейшему в мире СМИ Медиакорпорации Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геополитика, самые острые моменты европейской действительности, мнение белорусского лидера на происходящее в мире. Взгляд из Минска снова в фокусе внимания международных медиа. Агентство «Синьхуа», с представителем которого общался Александр Лукашенко, основано в 1931 году. Новостные сообщения в мультимедийном формате выходят круглосуточно на восьми языках, в том числе на русском. Аудитория варьируется от 800 миллионов до 1 миллиарда человек. «Синьхуа» насчитывает 35 отделений в КНР, более 180 корпунктов за рубежом, в том числе в Минске.

Лу Цзиньбо, глава корреспондентского пункта информационного агентства «Синьхуа» в Беларуси:

У нас взгляды на вопрос одинаковые. Ведь мы хотим стабильного состояния, чтобы страна стабильно развивалась. Так что Президента очень хорошо оценивает лидер Китая. Очень знают китайские люди. Мы так, как Президент сказал, не спешим, хотим все стабильно. Поэтому наша политика всегда чуть-чуть меняется. Чуть-чуть лучше. Мы тоже очень хотим видеть здесь стабильно развивающуюся страну Беларусь. Потом, я считаю, здесь мы нашли общий язык.

В свою очередь Медиакорпорация Китая была создана в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая, Народного радио и Международного радио этой страны. В ее состав также входит сеть телеканалов иновещания CGTN. Материалы доступны в 143 странах и регионах мира, охват аудитории – свыше миллиарда человек в Китае и за его пределами. От этого медиа интервью у нашего Президента взяла ведущая программы с четким и говорящим названием «Разговор лидеров».