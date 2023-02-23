ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником
Новости Беларуси. Сегодня никаких замечаний и штрафов. В День защитника Отечества инспекторы ГАИ традиционно решили поздравить мужчин с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно на дежурство 23 февраля вышли представительницы прекрасного пола.
И такая остановка для многих водителей-мужчин – приятная неожиданность. В центре города дорожная милиция тормозит автомобилистов. Но не только для того, чтобы проверить документы. Сегодня у сотрудниц Госавтоинспекции ответственная миссия – вручить подарки.
Вы пристегнуты ремнем безопасности, вижу, даже есть детское кресло, значит, заботитесь не только о своей безопасности, но и о безопасности деток. Поэтому считаю нужным вас поздравить с праздником.
– С документами все хорошо, ремнем безопасности пристегнуты, значит, не вижу повода, чтобы вас не поздравить с праздником!
– Спасибо!
Анастасия Бурнос, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Все соблюдают правила дорожного движения, у всех документы полностью в порядке, все их предоставляют, все убеждены, что все хорошо. Нас это не может не радовать.
Такая акция 23 февраля для Гродно традиционная. Ее цель – зарядить позитивом водителей на весь день, и, безусловно, напомнить о правилах дорожного движения.
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