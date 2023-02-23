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ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником

23 февраля 2023 10:38
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Новости Беларуси. Сегодня никаких замечаний и штрафов. В День защитника Отечества инспекторы ГАИ традиционно решили поздравить мужчин с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно на дежурство 23 февраля вышли представительницы прекрасного пола.  

ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником-1

И такая остановка для многих водителей-мужчин – приятная неожиданность. В центре города дорожная милиция тормозит автомобилистов. Но не только для того, чтобы проверить документы. Сегодня у сотрудниц Госавтоинспекции ответственная миссия – вручить подарки.  

ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником-4

Вы пристегнуты ремнем безопасности, вижу, даже есть детское кресло, значит, заботитесь не только о своей безопасности, но и о безопасности деток. Поэтому считаю нужным вас поздравить с праздником.  

ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником-7

– С документами все хорошо, ремнем безопасности пристегнуты, значит, не вижу повода, чтобы вас не поздравить с праздником!  
– Спасибо!  

ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником-10

Анастасия Бурнос, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:  
Все соблюдают правила дорожного движения, у всех документы полностью в порядке, все их предоставляют, все убеждены, что все хорошо. Нас это не может не радовать.  

ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником-13

Такая акция 23 февраля для Гродно традиционная. Ее цель – зарядить позитивом водителей на весь день, и, безусловно, напомнить о правилах дорожного движения.  

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# День защитника Отечества # общество # Анастасия Бурнос # Фотофакт

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