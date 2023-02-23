ГАИ в центре Гродно останавливает мужчин-водителей, чтобы поздравить с праздником

Новости Беларуси. Сегодня никаких замечаний и штрафов. В День защитника Отечества инспекторы ГАИ традиционно решили поздравить мужчин с праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно на дежурство 23 февраля вышли представительницы прекрасного пола.

И такая остановка для многих водителей-мужчин – приятная неожиданность. В центре города дорожная милиция тормозит автомобилистов. Но не только для того, чтобы проверить документы. Сегодня у сотрудниц Госавтоинспекции ответственная миссия – вручить подарки.

Вы пристегнуты ремнем безопасности, вижу, даже есть детское кресло, значит, заботитесь не только о своей безопасности, но и о безопасности деток. Поэтому считаю нужным вас поздравить с праздником.

– С документами все хорошо, ремнем безопасности пристегнуты, значит, не вижу повода, чтобы вас не поздравить с праздником!

– Спасибо!

Анастасия Бурнос, инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Все соблюдают правила дорожного движения, у всех документы полностью в порядке, все их предоставляют, все убеждены, что все хорошо. Нас это не может не радовать.