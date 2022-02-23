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В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам

23 февраля 2022 15:55
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Новости Беларуси. 24 февраля столичные военные комиссары проводят прием граждан в Минской городской и районных организациях общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам-1

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам-3

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам-5

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам-7

Минчане смогут обратиться по вопросам воинской обязанности и службы, пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, а также по другим личным вопросам.  

В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам-10

Юрий Пилищик, военный комиссар Минска:   
В помещениях общественного объединения «Белая Русь» с 17:00 до 19:00 состоится прием граждан по личным вопросам, вопросам прохождения службы военными комиссарами районов и Минска.  

# Прием граждан # общество # Юрий Пилищик # Фотофакт

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