В Минске 24 февраля военные комиссары проведут приём граждан по личным вопросам

Новости Беларуси. 24 февраля столичные военные комиссары проводят прием граждан в Минской городской и районных организациях общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане смогут обратиться по вопросам воинской обязанности и службы, пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, а также по другим личным вопросам.