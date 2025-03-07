История легенды белорусского радио Клауса Мюллера! Юрий Царёв рассказал, как появился псевдоним

Сегодня в стране работают десятки отечественных радиостанций, и знакомые любимые голоса встречают нас утром, желают нам хорошего дня, в обед сопровождают наше настроение хорошей музыкой, а вечером доводят уже до дома, сообщая информацию о пробках. Кто те люди, которые всегда остаются за кадром? Чем сегодня занимаются голоса поколений и первооткрыватели белорусского FM-диапазона? Спросили у них лично в студии ток-шоу «Точки над «i». Наталья Надольская, ведущая:

Юра, как появился Клаус Мюллер?

Юрий Царев, телерадиоведущий:

Я случайно пришел на радио, как и все. У меня закончилась работа в качестве переводчика и нужно было где-то работать. Мы с другом ехали по вечернему Минску, в районе Карла Маркса и увидели одиноко стоящую блондинку на углу. И я говорю: давай сейчас подвезем ее куда-нибудь? Вышел к блондинке, а это оказалась девушка Илона, с которой я учился во втором вузе, получал экономическое образование в свое время. В общем, говорю: привет, давай подбросим. Ты сейчас где сейчас, что? А она говорит: я сейчас работаю на радио, в рекламном отделе. Я говорю, что мне нравятся ваши приколы, нравятся ваши шутки, хотел бы тоже попробовать, а она говорит: так приезжай. А что нужно сделать? Она говорит: демокассету запиши и приезжай. Я принес эту кассету со своими подводками, Владимир Ильич Курган принял ее у меня, так очень вежливо, обходительно. Потом позвонил буквально через пару дней и сказал: «Приходите, нам понравился ваш тембр голоса».

Я пришел, и мне сразу дали сходу писать пилот программы, который у меня не получался, и я понимал, что, скорее всего, у меня ничего не получится. Я пытался как-то попасть в эту атмосферу общения, я стал рассказывать приколы про своего немецкого шефа (я когда-то работал в немецком банке переводчиком) и я стал его пародировать, как он говорит. А он ГДРовский немец, который говорил по-русски с немецким акцентом. И мне программный директор говорит: «Слушай, давай это в эфире попробуем, придумай себе какое-нибудь имя». Я вспомнил «17 мгновений весны», когда Мюллер говорит, что «иметь в Германии фамилию Мюллер – это все равно, что не иметь никакой фамилии», и имя «Маленький Клаус и большой Клаус», сказка Андерсена. Поскольку все это сказка, я взял Клаус Мюллер. «Мюллер» по-немецки «мельник». И я вышел с этим именем в эфир, и вот так понеслось.