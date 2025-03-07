Почему интервью Лукашенко Науфалу стало настолько обсуждаемым? Психолог объяснила
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
За последние несколько дней интервью Александра Лукашенко, которое он дал американскому блогеру Марио Науфалу, стало одной из наиболее обсуждаемых тем в мировом сообществе. Неподдельный интерес наблюдается как в социальной среде, так и среди представителей зарубежной политики. Помимо того, что личность главы государства и без того достаточно яркая, повышенное внимание объяснимо и тем, что диалог между блогером и Александром Лукашенко состоялся на фоне напряженной политической ситуации в мире.
Еще один психологический аспект возникшего резонанса вокруг интервью – это тот специфичный образ, который до сей поры для нашего президента выстраивал Запад. Набор недружественных клише, не имевших ничего общего с личностью белорусского лидера, очевидно, вступает в конфликт между тем, что мировая общественность ожидала увидеть, и тем, что в итоге увидела.
В данном случае необходимо отметить тот факт, что, исходя из интересов зарубежных политиков, вокруг Александра Лукашенко в среде коллективного Запада довольно длительный период выстраивалась определенная мифология. И набор тех пугающих западноевропейских клише побуждает желание общества рассмотреть белорусского Президента получше. И вот на этом этапе закономерная пытливость иностранного зрителя вступает в противоречия между мифическими клише и реальностью.
Алена Дзиодзина:
Ведь, как мы можем наблюдать в интервью, Президент говорит о злободневной реальности, однако прикасается к этим проблемным зонам с позиции общества. В интересах людей, как обычно, прекращение войн, курс миролюбивой политики, ценность кооперации между странами, уважение интересов друг друга на базовом уровне. Но если белорусы к такому подходу давно привыкли, то иностранная аудитория «потерялась». Их главное откровение состоит в том, что Президент Лукашенко, как оказалось, заботливый и отзывчивый.
А то, в чем иностранную аудиторию убеждало их местное СМИ, показало свою фиктивность и то, что ничего поистине страшного в Президенте нет. Непредвзятость интервьюера и перевод на английский язык, приближенный к реальности, представили личность главы белорусского государства в реалистичном фокусе. Вот и вся разница между реальностью и политическим мифом из зарубежных СМИ.