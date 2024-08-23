Повысить качество услуг для пожилых. С 1 октября частные пансионаты не смогут работать без лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лицензирование нужно для обеспечения максимальной безопасности проживания граждан в таких учреждениях и качественного оказания им социальных услуг. Введение процедуры направлено в первую очередь на обеспечение пожарной безопасности, соблюдение санитарных требований, а также требований к качеству социальных услуг.

Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Большой акцент смещается на организации социального обслуживания. Мы приветствуем частный бизнес, который готов оказывать социальные услуги, но эти услуги должны быть качественными. Данная мера введена в связи с тем, что участились обращения в госорганы от самих пожилых граждан – получателей услуг и, конечно, от их родственников.