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С 1 октября частные пансионаты не смогут работать без лицензии

23 августа 2024 09:43
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Повысить качество услуг для пожилых. С 1 октября частные пансионаты не смогут работать без лицензии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 октября частные пансионаты не смогут работать без лицензии-2

Лицензирование нужно для обеспечения максимальной безопасности проживания граждан в таких учреждениях и качественного оказания им социальных услуг. Введение процедуры направлено в первую очередь на обеспечение пожарной безопасности, соблюдение санитарных требований, а также требований к качеству социальных услуг.

С 1 октября частные пансионаты не смогут работать без лицензии-4

Наталья Каравая, начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Большой акцент смещается на организации социального обслуживания. Мы приветствуем частный бизнес, который готов оказывать социальные услуги, но эти услуги должны быть качественными. Данная мера введена в связи с тем, что участились обращения в госорганы от самих пожилых граждан – получателей услуг и, конечно, от их родственников.

# Государственная социальная политика

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