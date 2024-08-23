В Брестской области получили самую высокую урожайность маслосемян рапса за всю историю региона

Брестские аграрии не только превзошли прошлогодний рекорд по урожайности озимого рапса, но и получили самый высокий средний показатель по производству данной культуры в истории. С каждого гектара собрано по 35 центнеров маслосемян. Восемь сельхозорганизаций и вовсе намолотили более 50 центнеров. Самая высокая урожайность в Ляховичском, Брестском и Каменецком районах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области ставку на рапс делают не первый год, осознавая, что это пищевой продукт с высоким экспортным потенциалом. Но кроме этого, еще и один из важнейших источников кормового белка. За последние девять лет посевные площади под эту культуру выросли на четверть. Под урожай 2025 года добавят еще пять тысяч гектаров. В «Великосельском Агро» Пружанского района уверены: уже сейчас важно правильно подготовить почву, подобрать семенной материал, а после провести обработку азотными удобрениями.

Сергей Капица главный агроном сельхозпредприятия «Великосельское Агро»:

С каждым годом примерно от 2 до 3 % была прибавка. В этом году фактически 5 центнеров мы получили прибавку к уровню прошлого года. Данному результату способствуют как и погодные условия, так и выбор правильных гибридов, сортов. Для этого мы и ходим на работу сегодня, чтобы быстро корректировать технологии.

Сергей Мурин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Получили по сравнению с прошлым годом на 18 тысяч тонн больше маслосемян рапса. И на 3 центнера урожайность с каждого гектара выше. Успешно справились с госзаказом, более 10 тысяч тонн поставлено нами для нужд республики, а остальные маслосемена рапса у нас реализуются на перерабатывающие предприятия, их в целом восемь по области. Тем временем сельхозорганизации южного региона приступили и к уборке кукурузы на силос. Поля хозяйства «Агро-Колядичи» сейчас напоминают джунгли. Растения гораздо выше человеческого роста. Посевная площадь здесь свыше тысячи 700 гектаров. Урожайность радует – 330 центнеров. Пока убирают кукурузу на зеленую массу. Но уже в ближайшие дни приступят к сбору зерна.