ПТУ Беларуси завершают приём документов 23 августа

Абитуриенты могут претендовать на 27 тысяч бюджетных мест. У учреждений образования есть право увеличивать контрольные цифры приема по востребованным экономикой специальностям в случае, когда есть конкретный заказчик кадров. На утро 23 августа наибольшее количество документов в процентном отношении подано в колледжи Минска и Гродненской области.