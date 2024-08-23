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ПТУ Беларуси завершают приём документов 23 августа

23 августа 2024 09:40
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Учреждения профессионально-технического образования сегодня завершают прием документов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПТУ Беларуси завершают приём документов 23 августа-2

Абитуриенты могут претендовать на 27 тысяч бюджетных мест. У учреждений образования есть право увеличивать контрольные цифры приема по востребованным экономикой специальностям в случае, когда есть конкретный заказчик кадров. На утро 23 августа наибольшее количество документов в процентном отношении подано в колледжи Минска и Гродненской области.

# Вступительная кампания

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