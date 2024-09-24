Лучшую тревожную группу среди органов пограничной службы определяют в Бресте

Скорость реакции и точность действий. В Бресте на соревнования собрались тревожные группы органов пограничной службы. Это те, кто всегда на передовой. Восемь команд со всей страны три дня будут определять, кто из них лучший, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испытания учитывают все, с чем приходится сталкиваться в реальной обстановке. В команде пять человек, плюс ее неотъемлемая часть – служебная собака. Пограничники будут состязаться в следопытстве, предстоит выследить нарушителя, ориентироваться на незнакомой и труднопроходимой местности. Также отработают поисковые действия.

Илья Лагота, военнослужащий Брестской пограничной группы:

Самым сложным этапом является работа с собакой. Потому что собака должна адаптироваться к новым условиям, новой местности. Впервые соревнования проводятся в Брестской краснознаменной пограничной группы. Будем стараться занимать призовые места, потому что родные стены нам помогут.

Михаил Смолкин, военнослужащий Мозырского пограничного отряда:

Особенность Мозырского пограничного отряда – это южное направление, особенно в свете последних событий: люди бегут из Украины в Беларусь. И подразделения часто реагируют на данные вызовы и сигналы как от местного населения, так и инженерных средств заграждений. Довольно часто приходится использоваться свои профессиональные навыки на практике.

На тревожные группы приходится 80 % задержаний на границе. Время реакции составляет 3 минуты. Это выход в боевой готовности. Оперативные действия на местности занимают не более 15 минут.