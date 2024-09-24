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Более 30 ведущих китайских организаций представят свою продукцию на выставке в «Великом камне»

24 сентября 2024 06:38
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Недопустимость санкций, укрепление добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Схожая политика в этих вопросах объединяет Беларусь и Китай. Минск и Пекин делают ставку на долгосрочное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 ведущих китайских организаций представят свою продукцию на выставке в «Великом камне»-2

Всепогодный характер двустороннего взаимодействия позволяет нашим странам двигаться дальше. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Новый импульс китайско-белорусским отношениям придал недавний визит в Минск премьера Госсовета КНР Ли Цяна.  Тогда достигнута договоренность о широчайшем сотрудничестве в области науки и технологий.

Более 30 ведущих китайских организаций представят свою продукцию на выставке в «Великом камне»-4

Свою продукцию в сферах, которые являются инновационными и интересными для белорусских экспертов, сегодня в индустриальном парке «Великий камень» представят более 30 ведущих китайских организаций. Мероприятие такого формата состоится на территории парка впервые. В рамках выставки медицинского оборудования презентуют разработки в минимально инвазивной хирургии, радиотерапии, офтальмологии. Также запланирована насыщенная деловая программа. Экономика – это стержень взаимодействия с КНР, укрепляются и гуманитарные связи. 

Белорусско-китайский форум «один пояс – один путь» пройдет в Минском государственном лингвистическом университете. Речь пойдет о сотрудничестве в сфере образования.

# Беларусь-Китай

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