Более 30 ведущих китайских организаций представят свою продукцию на выставке в «Великом камне»

Недопустимость санкций, укрепление добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Схожая политика в этих вопросах объединяет Беларусь и Китай. Минск и Пекин делают ставку на долгосрочное партнерство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всепогодный характер двустороннего взаимодействия позволяет нашим странам двигаться дальше. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Новый импульс китайско-белорусским отношениям придал недавний визит в Минск премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Тогда достигнута договоренность о широчайшем сотрудничестве в области науки и технологий.

Свою продукцию в сферах, которые являются инновационными и интересными для белорусских экспертов, сегодня в индустриальном парке «Великий камень» представят более 30 ведущих китайских организаций. Мероприятие такого формата состоится на территории парка впервые. В рамках выставки медицинского оборудования презентуют разработки в минимально инвазивной хирургии, радиотерапии, офтальмологии. Также запланирована насыщенная деловая программа. Экономика – это стержень взаимодействия с КНР, укрепляются и гуманитарные связи.

Белорусско-китайский форум «один пояс – один путь» пройдет в Минском государственном лингвистическом университете. Речь пойдет о сотрудничестве в сфере образования.