Лучшим учителем 2014 года в Беларуси стал Виктор Жук — преподаватель истории молодечненской средней школы № 11

Новости Беларуси. Главная педагогическая интрига года разрешилась. Лучшим учителем 2014 года стал Виктор Жук — преподаватель истории молодечненской средней школы № 11. Он же и обладатель приза зрительских симпатий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году конкурсантов впервые оценивало детское жюри. Впрочем, выбрать лучшего из лучших было не просто.

В отборочных турах приняли участие более 30 тысяч человек, а это в три раза больше чем в предыдущие годы. За место в суперфинале боролись полсотни наставников, из которых выбрали 7 победителей в разных номинациях.

В итоге, главная награда конкурса — хрустальный журавль — отправится в Молодечно.

Сергей Маскевич, министр образования РБ:

Сегодня очень востребован труд педагога. Он в самом деле востребован. Нам нужно раскрепостить, дать возможность самим педагогам, педагогической общественности формировать общественную и спонсорскую поддержку.

Что думают преподаватели о недоборе студентов в педагогические вузы? Как поднимать престиж профессии? И насколько необычными могут быть уроки в современной белорусской школе. На эти и другие вопросы лучший учитель года Виктор Жук ответил в интервью программе «Неделя» на СТВ 28 сентября.

