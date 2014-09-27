Троицкое предместье: от самого большого рынка Минска до памятника сразу нескольких веков

Скатные черепичные крыши, яркие фасады двухэтажек, брусчатые улочки и убаюкивающая мелодия Свислочи. Троицкое предместье кажется сказочным городком посреди современных высоток. Здесь невольно переносишься в атмосферу старого Минска XIX – начала XX веков. Сегодня это сердце туристического маршрута и символ столицы. Здесь находятся сувенирные лавки, музеи и уютные кафе.

Однако город разноцветных домиков – свидетельство реставрации.

Исторически Троицкое предместье (или Троицкая гора) тянулось намного дальше и занимало огромную территорию. С одной стороны оно ограничивалось Свислочью, с другой доходило до современного Министерства обороны и дома под шпилем.

Находки археологов и вовсе датируются еще XII веком, уже тогда здесь селились люди.

Свое название предместье, скорее всего, получило от Троицкого костела, который возвели по просьбе короля Ягайло в районе современного Оперного театра.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Да XVI стагоддзя менавіта тут быў адзін з галоўных цэнтраў горада. Але калі людзі перасяліліся на Верхні рынак, тады цэнтр перамясціўся туды, а гэта стала проста вялікім рамесніцкім прадмесцем, дзе з цягам часу ўтварыўся самы вялікі кірмаш мінскі – Троіцкі. І вакол прадмесця, адпаведна, самі сабой утварыліся вулічкі, было пабудавана некалькі манастыроў, некалькі храмаў. У асноўным забудова была драўляная. Вельмі шмат было корчмаў. Хадзіў нават такі жарт, што тут было выпіта розных алкагольных напояў больш, чым у Свіслачы вады працякло.

Страшный пожар 1809 года уничтожил практически весь древний облик Троицкого. После восстановления вокруг моста образовалась сеть из 10 улиц и 20 кварталов. Однако мысовая часть Троицкой горы сильно пострадала и стала к началу XX века намного ниже.

Район заполнили новые деревянные малоэтажки и около 10 каменных домов. Это место никогда не было идеальным в плане жилищных условий, зато торгово-ремесленная жизнь была довольно насыщенной. Здесь можно было встретить и крестьянина, и помещика, и торговца, и чиновника.

В те времена устраивали минчане на набережной Свислочи и купания. Троицкое славилось своими банями Райнеса и Кождана. Кроме того на Нижнем рынке у Александровского моста работала одна из самых старых водяных мельниц в городе.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Тут знаходзілася багадзельня, знаходзіўся прытулак для бедных,дзе бедных людзей маглі накарміць, напаіць гарачым чаем.

Привычный для нас наряд Троицкое предместье получило в середине 80-х годов после реконструкции.

Сохранить оригинальной всю застройку помешала послевоенная политика, когда решено было возрождать столицу заново. Старые дома постепенно сносили, а от огромной Троицкой горы остался лишь небольшой кусочек в районе улиц Богдановича, Троицкой набережной, Старовиленской и Сторожевской. Это был первый шаг на пути восстановления Верхнего города. И он оказался удачным.

Сегодня даже профессионал с трудом отличит, какое здание старинное, а какое – новострой.

Это единственный комплекс, где мы можем представить, как выглядел Минск до XX века.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Існуе легенда, што Хрушчоў, калі быў у Мінску, яму паказалі заводы, фабрыкі, а ён папрасіў паказаць гістарычны цэнтр, а яго не было. Таму было прынята рашэнне адным выстрэлам забіць двух зайцаў: і рэканструяваць такі не вельмі добры раёнчык у самым цнэтры горада, і ў той жа час зрабіць прыгожы, гістарычны, утульны куточак. І пад кіраўніцтвам вядомых архітэктараў, скульптараў (Багласава, Левіна) старыя дамы, якія тут былі захаваныя, каробкі іхнія, унутры, канешне, перарабленыя пад сучасныя ўмовы, да іх былі прыбудаваны будынкі ў стылістыцы гарадской забудовы XIX стагоддзя. Жыхары горада палюбілі гэтае месца. Трэба прызнаць, што адразу, ужо ў сярэдзіне 80-х, пачалі праводзіцца розныя святы, Купаллі, першы рок-канцэрт вялікі адбыўся тут.

Многие экскурсоводы сегодня уверяют, что разноцветные фасады Троицкого играли важную роль. Раньше, когда у домов отсутствовала нумерация, их специально раскрашивали в яркие оттенки, чтобы было проще отыскать нужный адрес.

Со стороны старого города к Троицкому предместью вело два моста. Первый, который сейчас проходит через Остров слез, раньше был обычным, пешеходным. А второй, соединяющий улицы Богдановича и Немигу, стоял на этом же месте и был деревянным. В народе его называли Хлусовым. Дело в том, что на тогда Торговой набережной было много лавок и работали специальные приказчики, которые не только расхваливали товары, но и умудрялись обманом навязать их минчанам.

Но самое увлекательное в Троицком предместье – найти сохранившиеся оригинальные дома. К примеру, Троицкая набережная, 6 а.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Першапачаткова дом належыў Відгорчыку, мясцоваму прадпрымальніку ў XIX стагоддзі. Гэта быў звычайны даходны дом. Гэта значыць, тут здавалі кватэры, пакоі. Тут на працягу года здымаў пакой бацька Янкі Купалы – Дамінік Луцэвіч са сваім сынам. Будучы паэт хадзіў у першы клас у Мінску, бацька яго працаваў рамезнікам. На працягу года яны тут жылі. Зараз тут знаходзяцца розныя ўстановы, грамадскія, у тым ліку галерэя «Славутыя майстры».

Аутентичная застройка Троицкого предместья сохранилась и по Сторожевской, 5. Известный дом Пинсуховича. Здесь в XIX веке селились казармы 9-й и 10-й роты Серпуховского полка. И хоть основное войско располагалось на современной улице Володарского, тут в основном жили офицеры.

По соседству – желтый дом с аптекой. Символично, что за лекарствами сюда приходили и в XIX веке. И хоть здание в 80-е годы немного перестроили внутри, внешне оно не изменилось.

В этом же квартале – еще один памятник Троицкой горы – третий Дом советов по адресу Богдановича, 23. Образец конструктивизма появился здесь в 1936 году по проекту архитекторов Денисова и Вараксина. Тогда была традиция – селить советских чиновников, служащих, военных в специальные дома повышенной комфортности.

Так, Дома советов расположились также возле Красного костела и в районе улицы Карла Маркса. В Троицком же дом ожидала печальная судьба.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

У 1937 годзе пачаліся сталінскія чысткі. Добрая палова гэтых кватэр проста апусцела з-за таго, што гаспадароў іх ноччу забіралі ў невядомым накірунку. Пад час Другой сустветнай вайны, калі былі першыя бамбёжкі Мінску ў 1941 годзе, жанчыны і дзеці, каля 100 чалавек, схаваліся ў падзямеллі гэтага будынка. Але як раз адна з авіабомб папала роўненька ў гэты дом. Дом загарэўся і ўсе гэтыя людзі загінулі. Але пасля вайны дом аднавілі ў тым жа выглядзе.

Ранняя эклектика. Современный дом природы на Богдановича 9а – самое сохранившиеся из всех оригинальных зданий Троицкого предместья.

В XIX веке в нем действовала китаевская синагога. Вероятно, название произошло от имени ее владельца с 1833 года Боруха Китайского. Эта синагога была основной для жителей Троицкой горы и действовала до прихода советской власти.

Случилось и так, что памятник классицизма по Богдановича, 2 сегодня спрятан от глаз минчан большими деревьями.

Статус историко-культурной ценности имеют сразу четыре здания: корпус бывшего Троицкого монастыря базилианок 1799 года, Дом инвалидов, богадельня и хозяйственная постройка – все три родом из XIX века.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Ужо ў 30-х гадах, калі Унію на нашых землях ліквідавалі, манастыр перадалі пад бальніцу. Наступныя 200 год, да зусім нядаўняга часу, гэта была бальнічная тэрыторыя. На гэты будынак ёсць розныя планы, звязаныя з развіццём турызму ў Мінску.

Оживленным центром Троицкой горы на протяжении четырех веков была площадь, где сейчас находится Оперный театр. Сюда съезжались крестьяне со всех деревень со своими лучшими товарами, а воз зачастую становился прилавком.

Троицкий базар был очень популярным в городе. Он работал вплоть до 30-х годов прошлого века, пока не началось строительство театра.

Во время войны жилые кварталы Троицкого были разрушены. Со временем на их месте появилась прекрасная площадка возле Оперного, а также парк, где сейчас стоит памятник Марату Казею.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Адным з вялікіх аб’ектаў Троіцкага рынка быў манастыр Марыявітак. Манахіні-марыявіткі былі таксама хворымі, беднымі, у іх тут была невялікая бальніца, была багадзельня і быў драўляны манастыр. Яны стаялі на тым месцы, дзе зараз стаіць Сувораўскае вучылішча. Манастыр Марыявітак ліквідавалі яшчэ ў 40-я гады XIX стагоддзя. Тут размясцілі духоўную семінарыю. Пасля вайны знакаміты архітэктар Заборскі дабудаваў манастырскія карпуса, яшчэ два паверха да іх (яны спачатку былі двухпавярховыя), пабудаваў яшчэ два корпуса ва ўнутранным дворыку. І ўсё гэта ператварылася ў знакамітае Сувораўскае вучылішча.

В завершении экскурсии по Троицкой горе предлагаем заглянуть во внутренний дворик былого Дома советов. Когда-то здесь была череда деревянных двухэтажек. А на месте этого памятника стоял доходный дом, где снимал квартиру известный фольклорист и учитель Адам Богданович. Именно здесь у него родился второй сын Максим – будущий классик белорусской литературы.

Дом был разрушен во второй половине XX века. И только год назад было принято решение установить небольшой памятник в виде домика и белорусских рушников в честь места рождения великого поэта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Тимофей Акудович, экскурсовод:

Сёння Троіцкае прадмесце – гэта напластаванне самых розных часоў, эпох. Усё разам гэта вялікі вельмі прыгожы помнік,дзе перасякаюцца і будынкі, пачынаючы з XIX стагоддзя, скончываючы самымі сучаснымі арт-аб’ектамі, скульптурамі і ўсім астатнім. Мне падаецца гэта вельмі цікавым, прыгожым. Я думаю, будзе шанавацца ў будучым, наступнымі пакаленнямі.