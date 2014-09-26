Александр Якобсон 26 сентября встретился со студентами Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Новости Беларуси. Как поощрять инициативную молодежь и какими качествами должен обладать грамотный руководитель — об этом и не только 26 сентября шла речь на неформальной встрече помощника Президента Александра Якобсона и студентов Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Открытый диалог прошёл в рамках проекта БРСМ «Молодёжь Беларуси: традиции и будущее», который стартовал в начале сентября. Его цель — предоставить молодым людям возможность заявить о своей жизненной позиции и обсудить волнующие проблемы, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник президента Республики Беларусь — главный инспектор по Минску:

С энтузиазмом ухожу из этой аудитории. Увидел, какая у нас молодежь, в хорошем смысле, любопытная, умеющая дискутировать, задавать вопросы, самое главное, что вопросы носят серьезный государственный характер.