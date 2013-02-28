Католики Беларуси молятся за Бенедикта 16

Новости Беларуси. Католики Беларуси сегодня молятся за Бенедикта 16. В день его ухода с престола в минском Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии собрались верующие, чтобы посмотреть кадры из публичных выступлений понтифика и оказать ему духовную поддержку. Официально он сложил с себя все полномочия в 8 вечера по местному времени, после чего Бенедикт 16 станет «почетным папой», сохранив звание «его святейшество».

Выборы нового понтифика начнутся 4 марта, и завершатся до Пасхи — то есть до 31 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Католікі Беларусі таксама ўспрынялі з аднаго боку, вядома, прывыклі ўжо. Папа, які ўсміхаецца, які цікавіўся вельмі Беларуссю. Я часта з ім спатыкаўся.