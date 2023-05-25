Лучшие столичные выпускники школ возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. В столичных школах прошел последний звонок. В 2023 году все мероприятия приурочены к Году мира и созидания. Торжественные линейки начались с исполнения гимна и поднятия белорусского флага, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трогательный момент для выпускников, их родителей и педагогов. Дальше их ждут выпускные экзамены. В адрес ребят прозвучали напутственные слова от учителей и приглашенных. Традиционно в прощальный школьный день пары закружились в вальсе. Прозвенел колокольчик как символ расставания с детством и школьной порой.