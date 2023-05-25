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Лучшие столичные выпускники школ возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»

25 мая 2023 19:33
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Новости Беларуси. В столичных школах прошел последний звонок. В 2023 году все мероприятия приурочены к Году мира и созидания. Торжественные линейки начались с исполнения гимна и поднятия белорусского флага, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Трогательный момент для выпускников, их родителей и педагогов. Дальше их ждут выпускные экзамены. В адрес ребят прозвучали напутственные слова от учителей и приглашенных. Традиционно в прощальный школьный день пары закружились в вальсе. Прозвенел колокольчик как символ расставания с детством и школьной порой. 

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Лучшие столичные выпускники школ возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»-1

После выпускники возложили цветы к мемориалам. Самая масштабная церемония прошла у стелы «Минск – город-герой». Более 500 лучших школьников столицы вместе с руководством города почтили память героев Великой Отечественной войны. Для выпускников это уже стало доброй традицией. А в Год мира и созидания особенно символично. 

Лучшие столичные выпускники школ возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»-4

Карина Юрастова, выпускница гимназии № 192: 
Для меня огромная честь побывать здесь, потому что эта традиция возложения цветов присутствует каждый год. И выбирают только лучших. 

Лучшие столичные выпускники школ возложили цветы у стелы «Минск – город-герой»-7

Милана Кушнерова, выпускница средней школы № 206: 
Для меня это огромная честь – возлагать цветы. Учусь в 206-й школе, у нас пограничный класс, пограничной направленности. У нас все тесно связано со Второй мировой войной. Мы это все очень часто обсуждаем. 

В 2023 году последний звонок в столице прозвенел для более 30 тысяч учащихся. Навсегда со школой попрощались 11,5 тысячи юношей и девушек. 

# Последний звонок # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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