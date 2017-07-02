Лучшие регионы и предприятия: кого и за что занесли на Национальную доску Почета

Новости Беларуси. На неделе на площади Государственного флага в Минске чествовали лучшие регионы и предприятия страны. Все они занесены на Национальную доску Почета. По итогам работы за 2016-й определены 68 победителей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Традиция ежегодного занесения предприятий и регионов на Республиканскую доску Почета существует с 1999 года. В прошлом году появилась на площади Государственного флага. Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Лучшие регионы и предприятия. Всего 68. И это только по итогам минувшего года. Их имена уже вписаны в историю страны золотыми буквами. Вот, к примеру, Брест. Город с практически тысячелетней историей. Он лучший в сфере социально-экономического развития. Вообще, у Брестской области 2016-й выдался урожайным – сразу 7 табличек! Неформальный статус западных ворот Беларуси город над Бугом обязывает держать марку во всех сферах. Говорим Брест – подразумеваем крепость. До пятисот тысяч человек посещают цитадель ежегодно. И ведь это не предел. В городе с богатой историей сегодня не только сохраняют и реставрируют многие памятные объекты, но и возводят новые.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Брест – это ворота нашей страны, это ворота нашего Союзного государства. Брест уникален тем, что его территория является государственной границей. «Западный обход» – это серьезный инфраструктурный проект. Представляете, на высоте 10 м эстакада длиной 2 км. Эстакада, которая позволит с «Варшавского моста» спокойно выехать на трассу М1, Козловичи, объехав город или заехав в этот город с любой стороны. Это будет гордость, будет символ нашего города. Строительство «Западного обхода», реконструкция Кобринского путепровода, а еще обновленные театр кукол и набережная – это планы уже недалекого будущего. На Национальной доске Почета теперь, кстати, есть и брестская строительная компания. И тот, с которым строим олимпийские надежды. Брестский гребной канал – уникальное природное сооружение. Здесь удивительная роза ветров и нет большой волны. Полностью соответствует всем международным стандартам.

Владимир Задолин, тренер по гребле на байдарках:

Все значительно поменялось, взять, например, даже 10 лет назад. Есть хорошие спортсооружения – тренажерные залы, гребные бассейны, плавательный бассейн. Он взял в руки весло и сел в байдарку только два года назад. Причем, оказался на гребле волны уже на первой тренировке. Ведь для всех 600 занимающихся – от ребенка до чемпиона мира – здесь созданы идеальные условия. Владислав Якушевич, ученик Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле:

Просыпаюсь в 8:30 утра и думаю, как бы поскорее прийти сюда, потому что очень нравится. Чемпионом хочу стать. И все же, самое главное достижение Бреста – вне зависимости от ветра и волны он остается на гребне. И это касается качества спортивной инфраструктуры, строительства новых школ и детских садов, медицинского обслуживания.

Елена Болотина, заместитель директора Института микробиологии НАН Беларуси:

Одна из последних разработок нашего Института — это получение рекомбинатного лактоферрина. Это уникальный белок грудного женского молока. Это тот белок, который защищает младенца в первые месяцы его жизни от всего негативного. 90 тонн – мировая потребность в этом белке ежегодно. Сегодня над аналогом человеческого локтоферрина колдуют во многих частях света. В Японии и Америке, к примеру, выделяют его из коровьего молока. Наши ученые пошли дальше: уверяют, козье куда полезнее и безопаснее. В октябре минувшего года в Институте микробиологии Национальной академии наук специально под производство лактоферрина открыли этот лабораторно-экспериментальный участок. А еще ранее все с этой же целью вместе с российскими коллегами создали целое стадо трансгенных коз. И это впервые в мире. В их ДНК внедрен ген человека. Именно это козье молоко и поступает в лабораторию Института. Елена Болотина:

В перспективе мы планируем использовать его в пищевой промышленности, затем при получении лактоферрина высокоочищенного. Его можно будет использовать в фармацевтике. Есть заявки с японской стороны. И в том числе за эти достижения Институт микробиологии тоже на Национальной доске среди лучших. Впрочем, не лактоферрином единым. Противоопухолевые лекарства, препараты для диабетиков – это что касается здравоохранения. Сельскому хозяйству здесь помогают разработанными биопестицидами и микробными удобрениями, создают альтернативу антибиотикам. А уже в этом году здесь планируют запустить цех по производству кормовых добавок. Эта летающая тарелка стремительно влетела в повседневную жизнь гомельчан почти полвека назад. Она произвела настоящую революцию в отечественной архитектуре, стала самым узнаваемым символом региона. И вместе с тем изменила жизнь самих горожан. На гомельском цирке выросло уже даже не одно поколение. И все эти десятилетия здесь неизменно аншлаг.

Николай Павленко, народный артист России:

Гомельский цирк сегодня на постсоветском пространстве – одно из лучших зданий. Нам очень нравится. Поездка и работа в Гомеле – это награда. Долгие годы гомельский цирк сохраняет статус одного из лучших на пространстве от Бреста до Владивостока. Здесь нет своей труппы, но здание, зал, арена и главное – люди... Пожалуй, именно на это едут сегодня к нам именитые артисты. За 45 сезонов город над Сожем успел посмеяться и над шутками Клоуна Карандаша с Юрием Никулиным, пристально всмотреться в волшебство династии иллюзионистов Кио, а еще были Запашные, Куклачев и с десяток других именитых мастеров манежа.