Промышленная кооперация, реализация инфраструктурных и аграрных проектов: что сближает Минск и Ханой

Новости Беларуси. Курс на экономическое сотрудничество подтвердили на переговорах президентов Беларуси и Вьетнама. Взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии для нашей республики – один из приоритетов. И Вьетнам здесь занимает особое место, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В своем регионе официальный Ханой достаточно влиятелен. И хорошие отношения с ним открывают реальные перспективы для выхода на рынки соседних государств. К тому же Вьетнам первым заключил соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. Страна солнца, где живет по-настоящему дружелюбный и отзывчивый народ. И одновременно страна контрастов, которая занимает второе место по производству и экспорту кофе, при этом по его потреблению находится лишь на 93-м месте. Государство с невероятной концентрацией мотоциклистов на один квадратный метр. А еще одна из самых «возвышенных» стран Южной Азии. 3/4 территории занимают горы и холмы. И все это Вьетнам. Они познакомились в родном Вьетнаме, а вот чувства проверять пришлось у нас, в Беларуси. Вместе приехали учиться: он – в БНТУ, она – в БГУ. А потом были такие общие планы: сначала учеба, потом семья. Чеи уже полгода.

Ле Ван Нгиа:

У нас во Вьетнаме нет производства автомобилей, автомобилестроение на низком уровне. Популярны во Вьетнаме и МАЗы, и БелАЗы. В Беларуси они удивлялись первому в их жизни снегу, а потом привозили к своим родным во Вьетнам черный хлеб и селедку. Вот такая экзотика. С белорусским колоритом. Признаются: в Синеокую хочется возвращаться вновь и вновь. К таким искренним людям и в уже ставшие такими родными места.

Ву Тхи Фыонг Тхао:

Беларусь очень красивая, мне нравится. Казалось бы, у нас такие разные менталитеты и культуры, образы жизни и подходы к экономике. Но обе страны готовы к диалогу. Это еще раз подтвердит прошедший на неделе визит вьетнамского лидера. Вместе с ним в белорусскую столицу приехала внушительная делегация. Даже на трапе самолета аншлаг. Чан Дай Куанг приезжал в Беларусь в 2015-м. Правда, тогда в другом амплуа – был министром общественной безопасности. А вот Александр Лукашенко во Вьетнаме был трижды. По такой теплой встрече сразу понятно: лидеры знакомы лично. Дружат. И вот уже 25 лет как дружат две страны. Вьетнам – наш стратегический партнер. А еще ворота в АСЕАН и на полумиллиардный рынок. Экономика – фундамент диалога. Уже дальше разговор можно вести в образовании, туризме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говоря о нашем присутствии на рынке Вьетнама, следует отметить, что в этом направлении уже сделаны первые, заслуживающие внимания шаги. До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ. К участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама могут быть привлечены белорусские специалисты из разных наших компаний. В перспективе как минимум 8 линий метрополитена появится в Ханое, 5 – в Хошимине. Как наземные, так и подземные участки. И здесь белорусским специалистам есть что рассказать, – уверен Валерий Чеканов. Он помнит, как разрасталось минское метро, сам проектировал первые объекты столичной подземки. Теперь километры подземных сложностей преодолевать готов с вьетнамскими коллегами.

Валерий Чеканов, директор ОАО «Минскметропроект»:

Возможно наше сотрудничество по проектированию подземного участка длиной 4 км с 4 станциями. А еще, быть может, появится целый «Минский» уголок в Ханое и «Белорусский» в Хошимине. Именно так планируют назвать станции. Для того, чтобы увековечить дружбу. Кстати, уже увековечили нашу дружбу экономическую. Белорусский трактор изображен на вьетнамских деньгах. Неудивительно. «Беларусы» по полям Вьетнама колесят уже не один год. Как-никак эта страна в тройке лидеров по производству кофе и риса. Трактор доработали с учетом местного климата. Вьетнамские коллеги оценили. А еще дорабатывать намерены наши автобусы и грузовики, которые вот-вот сойдут с конвейера совместных предприятий во Вьетнаме. По местным стандартам кузов общественного транспорта уже, чем в Беларуси. Наши автобусы в стране красного дракона будут голубого цвета.

Чан Дай Куанг, президент Социалистической Республики Вьетнам:

Мы поддерживаем друг друга на международной арене, в международных организациях. Политика – хорошая основа и для наших экономических контактов. А вот дорогу белорусскому молоку и мясной продукции дало соглашение о свободной торговле между государствами ЕАЭС и Вьетнамом. Поставки выросли в три раза. Теперь даже намерены создать совместное предприятие по производству во Вьетнаме молочной продукции из сухого молока. Особенно учитывая тот факт, что в последние годы средний вьетнамец стал пить молока в 30 раз больше. Белорусский производитель готов помочь. Впрочем, не только здесь. Александр Лукашенко:

Мы договорились, что нашей целью в ближайшие год-два станет товарооборот в полмиллиарда долларов. На этом примере мы видим расширение поставок продукции сельского хозяйства, кондитерских изделий, машинокомплектов. Основу нашего сотрудничества составляет промышленная кооперация, реализация инфраструктурных, аграрных проектов. Диалог Беларусь и Вьетнам ведут и в науке. Дорожная карта подписана была в прошлом году. В ней два десятка пунктов!

Николай Казак, директор Института физики имени Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси:

Здесь показан светодиодный фитотрон. А еще такое светодиодное освещение сродни солнечному, – рассказывает директор Института физики. А значит, для растений подходит как нельзя лучше. Томаты, петрушка, укроп, горчица... Осветить так можно настоящий «живой дом». И тем самым заменить целое сельхозпредприятие. Таким ноу-хау вьетнамские друзья заинтересовались с первых минут. Тем более своими разработками Институт физики южно-азиатских партнеров удивляет давно. В области лазерной физики даже создана целая совместная лаборатория. Кроме того, белорусским ученым есть чем поделиться и в «светодиодной» области. Николай Казак:

В Казахстане, в Армении начинается поставка и применение светодиодной техники для освещения промышленных предприятий, дорог. Анастасия Иванникова, СТВ:

Нас разделяют более семи тысяч километров и часовые пояса. Но отношения официального Минска и Ханоя действительно результативные. Как раз о конкретных результатах говорили именно здесь, на бизнес-форуме. Он собрал десятки представителей как белорусских, так и вьетнамских компаний. На открытии бизнес-форума Александр Лукашенко вновь обозначает приоритеты: расширение той самой производственной кооперации, участие в инфраструктурных проектах. Александр Лукашенко:

Мы предлагаем увеличить поставки в Беларусь качественной и конкурентоспособной по цене вьетнамской продукции, в том числе морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов. Я уже президенту сказал, что вьетнамские компании, которые придут в Беларусь, будут поддерживаться нашим государством. А еще комфортные условия для учебы. Не зря так много вьетнамцев за образованием едут именно к нам. В Белорусском национальном техническом университете знают это как нельзя лучше. Именно за качественным инженерным образованием едут чаще всего. И получают. А еще – искреннюю дружбу. Международную.