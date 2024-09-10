На Ольманских болотах продолжают тушить пожар. Задействовали 26 единиц техники

Более сотни работников лесного хозяйства продолжают тушить пожар в Полесском лесхозе на Альманских болотах. Задействовано 26 единиц техники. Это тракторы, вездеходы и пожарные автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для ликвидации пламени с воздуха привлечены два вертолета авиации МЧС. Полесским специалистам помогают работники соседних лесхозов Брестской и Гомельской областей, которые в трудный момент подставили плечо помощи. Для задействованных на тушении организовано горячее питание. Ночь в лесу провели сразу несколько лесопожарных команд. Борьба с огнем затруднена отсутствием подъездных путей и заболоченностью местности.