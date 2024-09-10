Белорусы продолжают оказывать поддержку жителям Курской области

Одна из отличительных черт белорусов – стремление к миру и желание помочь тем, кто страдает от войны и конфликтов. По всей стране продолжается благотворительная акция «Спина к спине» по сбору гуманитарной помощи жителям Курской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый проект – своеобразное продолжение инициативы «Белая Русь – детям Донбасса». В общественных приемных и пунктах сбора принимают гуманитарную помощь. В списке необходимого продукты питания, медикаменты.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного Совета депутатов, председатель Могилевской областной организации РОО «Белая Русь»:

История показывает, что самыми уязвимыми и беззащитными в любом военном конфликте, в любой войне оказывается мирное население. Это старики, дети, это женщины. Акция у нас проходит уже вторую неделю. И сейчас уже люди начали очень активно приходить в пункты сбора и приносить и одежду, и средства первой необходимости, материальные средства, продукты питания. К гуманитарной миссии присоединились и представители «Белорусского союза женщин».

Инна Солдатенко, председатель объединенной организации Белорусского союза женщин научно-практических центров системы здравоохранения:

Считаю, что это очень важно, потому что мы отправляем самые необходимые вещи для людей, которые в одночасье лишились всего. Более 20 тонн груза, он собрался чуть больше чем за две недели. Но я хочу отметить, что вся страна участвовала в сборе.