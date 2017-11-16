Лучшему учителю 2017 года Светлане Румянцевой вручили «Хрустального журавля» и ключи от машины

Новости Беларуси. 16 ноября в Минске состоялась торжественная церемония вручения лучшему учителю года главной награды республиканского конкурса – «Хрустального журавля». Почетное звание в этом году у Светланы Румянцевой – учителя из Новополоцка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, вместе с заветным призом педагогу достались и ключи от новенького автомобиля. Подарки Светлане Румянцевой от имени Президента вручил вице-премьер Василий Жарко. Педагог без малого четверть века преподает белорусский язык и литературу. К слову, победитель – представитель семейной династии: у доски стоят мама и две сестры. На очереди – дочь, которая в этом году заканчивает педагогический ВУЗ. Потому «Хрустальный журавль» сначала «полетит» на малую родину Светланы Леонидовны.