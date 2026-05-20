Лучшей автоледи Беларуси стала представительница команды ГАИ – пообщались с победительницей конкурса

Старший инспектор ДПС из Могилева Анна Колешко стала победительницей республиканского конкурса «Автоледи-2026». В 2026 году соревнования, приуроченные к 90-летию ГАИ, прошли на базе 4-й роты ДПС ГАИ ГУВД Мингорисполкома. О победе, о работе в ГАИ, о секретах мастерства и о том, каково это быть женщиной за рулем патрульного автомобиля, поговорили с нашей гостьей.

Анна Колешко, старший инспектор ДПС МО ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Да, действительно, было 24 участницы среди всех сотрудниц из организации. Это был гражданский конкурс. То есть не только ведомства присутствовали. У нас было 4 испытания.

Первым этапом была визитная карточка. Мы ее готовили заранее. Каждая организация рассказывала о себе, чем они занимаются, что входит в обязанности. О себе сотрудницы рассказывали.

Вторым этапом у нас было испытание – правила дорожного движения, у нас было 20 вопросов, которые нужно было пройти без ошибок и на время, естественно. Еще у нас был этап симулятора вождения, была конкретная дорожная обстановка, и это выполнялось с помощью компьютера. Компьютер считывал ошибки, нужно было тоже сделать наименьшее количество ошибок, ездить по правилам.

Самым интересным этапом, наверное, было экстремальное вождение, где девушки показывали, как они умеют двигаться на автомобиле и выполнять элементы вождения на площадке.