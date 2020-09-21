Лучшего учителя года Беларуси назовут в начале октября. В конкурсе участвуют 56 педагогов
Новости Беларуси. Имя лучшего педагога Беларуси станет известно в начале октября. 21 сентября стартовал конкурс «Учитель года». В нем участвует 56 профессионалов.
В восьми предметных номинациях каждый участник сможет раскрыть таланты и поделиться инновационными разработками.
Сегодня педагоги повествуют о себе творчески, а уже завтра, 22 сентября, приступят к конкурсному проведению уроков, в том числе в незнакомых классах.
Проявить себя по максимуму учителя смогут в тестировании и профессиональных мастер-классах. Большинство претендентов на победу – женщины. Самому младшему участнику – 25 лет, а самому опытному – 52.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Педагогические практики, инновации, эксперименты не стоят на месте. И, соответственно, конкурс профессионального мастерства «Учитель года» является моментом обобщения, признания, транслирования педагогических практик на территории нашего государства.
Конкурс «Учитель года» в нашей стране проходит традиционно раз в три года. На этот раз победителю подарят автомобиль.