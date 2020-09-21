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Лучшего учителя года Беларуси назовут в начале октября. В конкурсе участвуют 56 педагогов

21 сентября 2020 13:11
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Новости Беларуси. Имя лучшего педагога Беларуси станет известно в начале октября. 21 сентября стартовал конкурс «Учитель года». В нем участвует 56 профессионалов.

В восьми предметных номинациях каждый участник сможет раскрыть таланты и поделиться инновационными разработками.  

Лучшего учителя года Беларуси назовут в начале октября. В конкурсе участвуют 56 педагогов -1

Сегодня педагоги повествуют о себе творчески, а уже завтра, 22 сентября, приступят к конкурсному проведению уроков, в том числе в незнакомых классах.  

Проявить себя по максимуму учителя смогут в тестировании и профессиональных мастер-классах. Большинство претендентов на победу – женщины. Самому младшему участнику – 25 лет, а самому опытному – 52.  

Лучшего учителя года Беларуси назовут в начале октября. В конкурсе участвуют 56 педагогов -4

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:  
Педагогические практики, инновации, эксперименты не стоят на месте. И, соответственно, конкурс профессионального мастерства «Учитель года» является моментом обобщения, признания, транслирования педагогических практик на территории нашего государства.  

Конкурс «Учитель года» в нашей стране проходит традиционно раз в три года. На этот раз победителю подарят автомобиль.  

# Образование в Беларуси # общество # Александр Кадлубай # Фотофакт

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