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Лучшего студента года выбрали в Минске

13 ноября 2013 08:22
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Новости Беларуси. Молодежный батл. Лучшего студента года выбрали в столице. За почетное звание сразились представители 15 вузов. Все они возглавили победный пьедестал в своих университетах.

«Визитную карточку», ораторское мастерство, защиту проектов и спортивный микс оценивало  профессиональное жюри. Лучшими из лучших стали студенты сразу трех вузов. Они и представят столицу на республиканском конкурсе.

Юрий Чечукевич, первые секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Я думаю, самое главное – возможность для самореализации, потому что у нас молодежь талантливая, креативная, творческая. И цель конкурса – возможность для проявления своих лучших качеств по этим направлениям.  

Сергей Козлович, студент 4 курса БГУИР:
Участие в этом конкурсе помогает мне определиться, насколько хорошо я прошел, может, это будет звучать немножко странно, школу университета. Это для меня, как экзамен. 

 

 

# общество # БРСМ # Юрий Чечукевич # Сергей Козлович

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