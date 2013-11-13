Лучшего студента года выбрали в Минске

Новости Беларуси. Молодежный батл. Лучшего студента года выбрали в столице. За почетное звание сразились представители 15 вузов. Все они возглавили победный пьедестал в своих университетах.

«Визитную карточку», ораторское мастерство, защиту проектов и спортивный микс оценивало профессиональное жюри. Лучшими из лучших стали студенты сразу трех вузов. Они и представят столицу на республиканском конкурсе.

Юрий Чечукевич, первые секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Я думаю, самое главное – возможность для самореализации, потому что у нас молодежь талантливая, креативная, творческая. И цель конкурса – возможность для проявления своих лучших качеств по этим направлениям.

Сергей Козлович, студент 4 курса БГУИР:

Участие в этом конкурсе помогает мне определиться, насколько хорошо я прошел, может, это будет звучать немножко странно, школу университета. Это для меня, как экзамен.