Новости Беларуси. «Жизнь на ощупь». 13 ноября в мире отмечают День белой трости.

В этом году инвалиды по зрению Минского района готовятся к творческому кулинарному конкурсу. Цель – помочь людям раскрыть свои кулинарные таланты, удивить уникальными блюдами и рецептами.

Кроме кулинарного мастерства командам необходимо будет продемонстрировать и творческие способности. Сейчас в районах Минской области идут активные репетиции.

Международный день слепых в Беларуси отмечают ежегодно. Сегодня в Беларуси - более 70 тысяч людей со слабым зрением, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мария Шершень, жительница Смолевич:

У меня осталась только 0,05% зрения, но я с этим научилась жить. Я приняла себя такой, какая я есть, что сделать. Просто такая беда, но ничего – я стараюсь. Тем более, есть много людей, которые мне помогают. И вообще, когда случилась эта беда, то на моем пути стали появляться нужные люди.

Наталья Протасова, социальный работник ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения»:

Конкурс – это тоже один из моментов реабилитации каждого человека, потому что здесь каждый покажет не только свои возможности, но и будет иметь хороший шанс познакомиться, пообщаться, подружиться и расширить свой круг общения.