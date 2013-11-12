Конкурс эссе на тему «Вклад Уго Чавеса в формирование новой модели мироустройства» объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Конкурс эссе на тему «Вклад Уго Чавеса в формирование новой модели мироустройства», посвященный идеям бывшего президента Венесуэлы, пройдет среди студентов и аспирантов Беларуси.

Организаторы конкурса уверены, это поможет развитию и укрепления дружбы между народами Беларуси и Венесуэлы. Эссе должно выражать личное отношение автора к теме.

Заявки на участие можно подать до 31 декабря. Победителей конкурса ожидают специальные призы от Посольства Венесуэлы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.