Новости Беларуси. «Тепло и безопасно». Накануне морозов сотрудники МЧС проводят рейды по профилактике пожаров в частных домовладениях.

Как свидетельствует статистика, именно неисправность печного оборудования в зимний период приводит к трагическим результатам. Только в этом году в области по этой причине произошло почти две сотни пожаров. 13 человек погибли. Жертвами «печных» пожаров становятся инвалиды, одинокие люди и граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. Им спасатели уделяют особое внимание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.