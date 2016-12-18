Прямой эфир

В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в ЕС сохраняются очереди из грузовых автомобилей

18 декабря 2016 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в Евросоюз сохраняются очереди из грузовых автомобилей. Самая напряженная ситуация на литовском направлении. В пункте пропуска «Каменный Лог» в ожидании 350 машин. Меньше всего грузовиков на выезд в «Котловке» – 70. Все это спровоцировано техническим сбоем в работе систем контроля со стороны Литвы, его уже удалось устранить.

Минуя проблемы на этом участке, многие водители устремились в Евросоюз через Латвию. Там на границе также возникли очереди.

18 декабря они появились и на польском направлении. Впрочем, большое скопление фур в пунктах пропуска перед Новым годом – это традиционное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Очереди на границе Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Из Минска до Берлина – за 12 часов: новая железнодорожная система заработала в Бресте
18 декабря 2016 10:49

Из Минска до Берлина – за 12 часов: новая железнодорожная система заработала в Бресте

Около 100 любителей экстрима приехали на чемпионат Беларуси по зимнему плаванию в Минск
18 декабря 2016 10:32

Около 100 любителей экстрима приехали на чемпионат Беларуси по зимнему плаванию в Минск

Белорусы выбирают отечественные продукты: рождественская ярмарка продолжит работу 18 декабря
17 декабря 2016 18:01

Белорусы выбирают отечественные продукты: рождественская ярмарка продолжит работу 18 декабря