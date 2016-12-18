В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в ЕС сохраняются очереди из грузовых автомобилей

Новости Беларуси. В пунктах пропуска на выезде из Беларуси в Евросоюз сохраняются очереди из грузовых автомобилей. Самая напряженная ситуация на литовском направлении. В пункте пропуска «Каменный Лог» в ожидании 350 машин. Меньше всего грузовиков на выезд в «Котловке» – 70. Все это спровоцировано техническим сбоем в работе систем контроля со стороны Литвы, его уже удалось устранить.

Минуя проблемы на этом участке, многие водители устремились в Евросоюз через Латвию. Там на границе также возникли очереди.

18 декабря они появились и на польском направлении. Впрочем, большое скопление фур в пунктах пропуска перед Новым годом – это традиционное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.