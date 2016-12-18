Трековые гонки на автомобилях, рожденных в СССР, 18 декабря прошли под Минском

Новости Беларуси. Трековые гонки «Легенды СССР». 18 декабря под Минском прошли соревнования пилотов на автомобилях, рожденных в прошлом. На трассу вышли как начинающие спортсмены, так и неоднократные чемпионы Беларуси.

Это не соревнование и вовсе даже не соперничество. А, скорее, путешествие в прошлое. Сегодня на трек-гонках «Легенды СССР» собирались десятки владельцев машин советского автопрома. Встретить таких непривычных глазу «железных коней» можно разве что только в кино. На улицах – редкость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У каждого участника гонки для того, чтобы заезды были безопасными, есть шлем, спортивное сиденье и внутри автомобиля специально оборудованный каркас безопасности.

Алексею 12, и он уже лихач. Но, к счастью, только на соревнованиях. Сегодня его четырехколесный друг – «Москвич» 1987 года выпуска. Испытать в деле раритетное авто молодой гонщик решился впервые. Но, как сам признается, страха нет.

Алексей Аваков, участник трек-гонок «Легенды СССР»:

Видел, что ребята начинают ездить в треке, и захотел тоже. Попросил папу, он разрешил, мы поехали.

А вот Сергей – на трассе участник бывалый. Для него гонки сродни хобби. Его «ВАЗ-2105» уже поистине просто легенда и даже настоящий символ эпохи.

Сергей Лапицкий, участник трек-гонок «Легенды СССР»:

Это чисто спортивный автомобиль. Когда-то это был обычный дорожный автомобиль. Потом его приобрели, сделали из него гоночный специально для класса «Легенды СССР».