«Лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах». Правила посещения лесов и разведения костров

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович. Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В пожароопасный период лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах. Сейчас у нас достаточное число кемпингов, где можно безопасно приготовить шашлык и, прежде всего, ваш отдых будет хорошим. Он хорошо закончится для вас и ваших близких, поэтому я не рекомендовала в лесах это делать.

Разжигать костры в лесах, нужно соблюдать много «если», потому что если не соблюдать это, то предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, но самое главное – это не тот штраф, а то, что человек может пострадать. Мы подвергаем опасности те деревни, населенные пункты, которые находятся вблизи леса, где небезопасно приготовили шашлык.