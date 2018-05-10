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«Лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах». Правила посещения лесов и разведения костров

10 мая 2018 09:42
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – официальный представитель Минского областного управления МЧС – Анастасия Швайбович.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
В пожароопасный период лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах. Сейчас у нас достаточное число кемпингов, где можно безопасно приготовить шашлык и, прежде всего, ваш отдых будет хорошим. Он хорошо закончится для вас и ваших близких, поэтому я не рекомендовала в лесах это делать. 

«Лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах». Правила посещения лесов и разведения костров-1

Разжигать костры в лесах, нужно соблюдать много «если», потому что если не соблюдать это, то предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, но самое главное – это не тот штраф, а то, что человек может пострадать. Мы подвергаем опасности те деревни, населенные пункты, которые находятся вблизи леса, где небезопасно приготовили шашлык.  

«Лучше всего делать шашлыки в специально отведенных местах». Правила посещения лесов и разведения костров-4

С какого времени начинаются ограничения по разведению костров в лесу?

Анастасия Швайбович:
Запрет на посещение лесов вводится в зависимости от обстановки, вводится местными распорядительными органами. Вводится запрет на посещение леса.

Какое наказание грозит, если человек в лесу будет готовить шашлыки?

Анастасия Швайбович:
Если введен запрет на посещение леса, то, конечно же, за это предусмотрена административная ответственность. Это штраф.

Больше информации – в видеоматериале.  

# МЧС Беларуси # общество # Анастасия Швайбович # Фотофакт

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