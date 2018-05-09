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Как в центре Минска праздновали День Победы? Репортаж СТВ

09 мая 2018 19:34
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Новости Беларуси. Еще одна большая атмосферная площадка Минска – Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеофакт: «Беларусь помнит!» Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске

Как в центре Минска праздновали День Победы? Репортаж СТВ-1

Во-первых, это исторический центр столицы. А во-вторых, 9 мая она идеально приспособлена для того, чтобы хорошо провести время, не только в красные дни календаря. Тут и больше всего собирается иностранных гостей.

Чем запомнится сегодняшний день в Верхнем городе?

Подробнее – в видеоматериале.

# День Победы # общество # Фотофакт

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