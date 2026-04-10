Лоферы, кеды и сандалии – показываем трендовые модели обуви в «Марко» на весну и лето

Наталья Парфенова, режиссер, телеведущая:

Доброе утро! Меня зовут Наталья. Я режиссер и телеведущая, я обожаю обувь. Наступила весна, и мне очень хочется обновить свою обувную коллекцию. Для этого я приехала сюда, в магазин «Марко».

Я не представляю свой весенний гардероб без лоферов. Они очень удобные, стильно смотрятся, сочетаются практически с любым видом одежды. Как повседневный вариант, конечно же, то, что надо. Знаете, что лично мне нравится в магазинах «Марко»? Это то, что здесь достаточное количество лоферов, множество оттенков, фактур. То есть вы можете выбрать то, что нравится вам. Еще один момент: обратите внимание, кто-то любит каблучок, кто-то любит сплошную подошву. Зависит от вашей стопы, от вашего стиля и образа жизни, от одежды, которую вы предпочитаете носить ежедневно.

Для себя я выбрала эту модель. Они черные, на мой взгляд, классика. Подойдет практически под любой образ. Мне также нравится матовая поверхность нубука. Шнурки с кристаллическими вставками добавят определенного шика образу.

Девчонки, если вы, например, не знаете, что вам выбрать для своего повседневного образа, выбирайте оксфорд и не прогадаете. Это тренд на все времена. Просто определитесь со своим цветом, размером, фасоном и фактурой. Откуда они взялись, откуда взялось это название? Есть такой университет Оксфорд, там определенный дресс-код. Когда-то придумали, чтобы все выглядели стильно, дорого, вот такую обувь, такой тип и вид обуви, назвали его оксфордская обувь. Сегодня вы можете такую обувь увидеть в разных магазинах, а я выбираю «Марко». Для себя я выбрала модель в бежевом цвете. На мой взгляд, они облегчают женский образ и делают его более хулиганистым, наверное, что ли.

Решила, что мне мало только лоферов и оксфордов, хочу в свой гардероб еще и кеды. Изначально кеды – это пляжная обувь, так и переводится на самом деле. Они очень удобны для того, чтобы каждый день в них ходить, особенно если мы выбираем в кожаной версии, и красиво, стильно, модно, молодежно и дорого смотрятся. Кеды можно выбрать на весну, а можно на лето. Если кожаная версия, здесь есть перфорация, а значит очень хорошо ножка будет дышать. Я такую модель возьму себе на летний сезон.