Виктор Каранкевич представил нового министра информации коллективу ведомства

Новый руководитель и в Министерстве информации. Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич представил коллективу Дмитрия Жука. До этого он занимал пост директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращаясь к новому министру, вице-премьер отметил: важно своевременно информировать граждан о социально-экономическом развитии страны, о достижениях отраслей экономики, о работе по повышению качества жизни людей и, конечно, оперативно реагировать на деструктивную информацию.

На информационном фронте сегодня идет ожесточенная гибридная война. Фейки, провокации, попытки раскачать ситуацию извне – оружие оппонентов. Поэтому задачи, поставленные перед новым министром, жесткие и стратегические.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

Задачи глобальные Александр Григорьевич поставил. Все вы слышали, что говорил Президент. А в конце он нам всем сказал: ребята, вариантов нет. Поэтому я вам могу то же самое повторить. Вариантов нет. Будем выполнять поручение. Я уверен, что у нас все получится.

От эффективности работы министерства сегодня зависит не просто правдивость новостей, а информационный суверенитет страны. И опытный журналист Дмитрий Жук, прошедший школу пресс-службы главы государства и БЕЛТА, способен найти гибкие решения там, где запреты не работают, и выстроить надежный щит против любых атак извне.