В Ветке 10 апреля перезахоронили останки 75 человек – жертв геноцида, которые обнаружили в 2025 году при раскопках на окраине райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место гибели мирных жителей установили благодаря архивным документам 1950-х годов. В одном из допросов свидетельница описала, как в августе 1942 года из Гомеля прибыл отряд фашистских карателей, чтобы уничтожить, собранных полицаями, евреев и цыган.

Юрий Антоненко, специалист по охране историко-культурного наследия Ветковского центра культуры и народного творчества:

Она пошла по их следам в лес и, спрятавшись, когда увидела колонну возвращающихся карателей, это была легковая машина с телегой, набитой лопатами, но без сопровождения людей гражданских. Она пошла дальше вместе с ними и нашла место, где шевелилась земля, было много крови и потеряла уже позже сознание.

Показания подтвердились – со второй попытки по немецким аэрофотоснимкам удалось найти неизвестное захоронение. Вместе с погибшими из земли подняли и характерные предметы – бусы, гребни и гильзы от немецкого оружия.