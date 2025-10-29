Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября

Такое решение сегодня, 29 октября, приняло литовское правительство на заседании по вопросу границы. Напомним, что в ночь на 25 октября Литва закрыла оставшиеся пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Причем без уведомления белорусской стороны. Этому предшествовали три краткосрочных блокады. Официальным оправданием своих действий Вильнюс называет борьбу с контрабандными метеозондами, якобы запускаемыми из Беларуси. Однако эксперты не исключают, что это лишь повод для обострения отношений между двумя странами. К слову, пункт пропуска «Шальчининкай» закрыт полностью. А вот через «Мядининкай» пока в Литву могут попасть дипломаты, курьеры с диппочтой, транзитные пассажиры в Калининград, а также граждане ЕС и обладатели гуманитарных виз.