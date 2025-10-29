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Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября

29 октября 2025 13:46
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Недружественные новости из Литвы. Власти соседней страны решили на месяц установить железный занавес на границе с Беларусью. Автомобильное сообщение приостановлено до полуночи 30 ноября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября-2

Такое решение сегодня, 29 октября, приняло литовское правительство на заседании по вопросу границы. Напомним, что в ночь на 25 октября Литва закрыла оставшиеся пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». Причем без уведомления белорусской стороны. Этому предшествовали три краткосрочных блокады. Официальным оправданием своих действий Вильнюс называет борьбу с контрабандными метеозондами, якобы запускаемыми из Беларуси. Однако эксперты не исключают, что это лишь повод для обострения отношений между двумя странами. К слову, пункт пропуска «Шальчининкай» закрыт полностью. А вот через «Мядининкай» пока в Литву могут попасть дипломаты, курьеры с диппочтой, транзитные пассажиры в Калининград, а также граждане ЕС и обладатели гуманитарных виз. 

# Граница # Государственная граница Беларуси # Беларусь-Литва

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