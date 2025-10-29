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Головченко: банки за 9 месяцев 2025-го увеличили объём кредитования экономики на 14%

29 октября 2025 13:44
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Александр Лукашенко заслушал доклады председателя правления Нацбанка Романа Головченко и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника. В центре внимания – будущее Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Какой будет страна через 5 лет?» – ответ на данный вопрос должна содержать программа социально-экономического развития. Отметим, ранее Президент поручал доработать проект документа: была создана рабочая группа, ее возглавил Роман Головченко. 

Головченко: банки за 9 месяцев 2025-го увеличили объём кредитования экономики на 14%-2

Сегодня, 29 октября, глава Нацбанка доложил о содержании программы, ключевых отраслях и сферах, на которых сделан акцент. Ожидаемо, серьезное внимание будет уделено развитию регионов. В целом программа призвана обеспечить развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. В ходе общения с журналистами по итогам доклада, Роман Головченко отметил, что в проект программы соцэкономразвития были интегрированы предложения, поступившие от делегатов Всебелорусского народного собрания, а также в рамках проекта «Народная пятилетка». 

Программа развития и подготовка встречи с учеными – Лукашенко заслушал доклады Головченко и Караника.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Документ должен соответствовать и программным документам более высшего порядка. Это Национальные цели устойчивого развития нашей страны, предвыборная программа Президента. Все должно быть взаимоувязано. И, самое главное, доступно и понятно. Она потому и называется – программа социально-экономического развития – то есть это программа развития общества и государства. 

Также главе государства было доложено о ходе выполнения поручений, данных на совещании с аппаратом Нацбанка в середине сентября. Напомним, речь шла о ценовой и финансовой стабильности, а также о большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие страны.

Головченко: банки за 9 месяцев 2025-го увеличили объём кредитования экономики на 14%-4

Роман Головченко:
Что касается ресурсной поддержки экономики, то я проинформировал Президента о том, что в этом году задача реализуется достаточно успешно. Банки за 9 месяцев увеличили объем кредитования экономики на 14 %. Такими достаточно быстрыми темпами растет инвестиционное кредитование. И на сегодня за 9 месяцев инвестиционных кредитов мы выдали на 4,5 миллиарда рублей. Это практически на 60 % больше, чем в прошлом году. По инфляции тенденция сейчас идет к замедлению. Если помните, в июле эта цифра равнялась 7,4 %. Сейчас основным драйвером роста цен является опять-таки продовольственная группа. Особенно сезонные овощи, фрукты. При том, что цены на непродовольственные товары растут темпами, которые существенно ниже 5 % порога. Большого риска усиления инфляционных процессов не видим. Более того, так называемая трендовая или вперед смотрящая инфляция, которая рассчитывается нами на основе специальных методик, очищенных от влияния каких-то конъюнктурных факторов, она сейчас находится на уровне 6 %.

# Роман Головченко # Национальный банк Республики Беларусь # Экономика

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