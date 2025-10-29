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Более 200 наименований продукции! В Санкт-Петербурге открылась «Белорусская деревня»

29 октября 2025 13:41
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«Белорусская деревня» – так называется новое мультибрендовое пространство, которое открыли в Санкт-Петербурге. К слову, это уже вторая подобная площадка, где представлены отечественные товары, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 наименований продукции! В Санкт-Петербурге открылась «Белорусская деревня»-2

На прилавках – более 200 наименований продукции: от молочных и мясных деликатесов до кондитерских изделий, а также изо льна и фарфора. Проект реализовал торговый дом Минского молочного завода №1 в партнерстве с одной из крупнейших торговых сетей России. 

Более 200 наименований продукции! В Санкт-Петербурге открылась «Белорусская деревня»-4

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Это было поручение главы государства о том, чтобы мы напрямую работали с сетями и с тем, чтобы ликвидировались посреднические структуры в этой работе, чтобы продукты стали наиболее доступны, чтобы убрать маржинальность посредников. И в этой работе нам как раз и оказалось содействие компания «Ашан». Это прекрасный проект сам по себе, который направлен на то, чтобы представленность всех производителей Республики Беларусь была максимальной в Российской Федерации. 

Планируется, что проект будет продолжен. Ожидается, что далее он будет реализовываться в российских городах-миллионниках, где торговые площади с белорусскими товарами оформят в стиле классического сельского подворья. 

# Александр Рогожник # Беларусь-Россия

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