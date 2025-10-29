Делегация Нижегородской области передала в храм Гродно церковную утварь

Так, российская сторона решила внести свою лепту в строительство храма на территории областного центра. Необходимые сакральные предметы согласовывали со священнослужителями и прихожанами. А изготавливали утварь на патриаршем подворье в Софрино. В дар преподнесли металлический престол для размещения в алтаре, лампады, а также живописные иконы.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области России в Беларуси: Это совместное решение епархии и, так скажем, прихожан храма, они подобрали, они подсказали, в чем они в первую очередь нуждаются, и соответственно, наши спонсоры при участии непосредственно нашего губернатора Глеба Сергеевича Никитина, с его одобрения, его личного участия, с благословения нашего Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, это было все сделано.

Протоиерей Николай Лабынько, настоятель прихода храма святого благоверного князя Александра Невского Гродно:

Все это – оно будет иметь и цену, и необходимость для использования в церкви. Конечно же, самое главное – это престол. На нем совершается бескровная жертва, совершается богослужение. Конечно же, мы не можем сказать, что иконы нам не ценны, они тоже имеют огромное значение, потому что иконы, это то, чем совершают молитву.

К слову, к строительству храма в честь благоверного князя Александра Невского в Гродно приступили три года назад. Отметим, что в святыни установлен самый большой колокол Гродненской епархии – его вес семь тонн. Планируется, что рядом с храмом будет возведен духовно-образовательный центр.