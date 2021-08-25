Работа над изменениями в законодательство уже ведётся. Что говорят польские власти о мигрантах на границе?

Новости Беларуси. Одна из главных тем мировой повестки – Афганистан. Ситуация в этой стране спровоцировала массовое бегство жителей в другие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседние страны усиливают приграничный контроль, отдельные отгораживаются от потока мигрантов стенами, а Евросоюз активно спорит, что делать с угрозой нового миграционного кризиса, который, к слову, напрямую коснулся и нашей страны. Сейчас только между Польшей и Беларусью в нейтральной зоне остаются несколько десятков беженцев. Юлия Бешанова собрала факты и международную реакцию. В планах даже глобальное изменение законодательства. Правда, оно может криминализировать обстановку на границе и затруднить подачу ходатайства о предоставлении убежищ. Но кого это сейчас останавливает?

Марцин Сосняк, специалист по правам человека (Польша):

Такое изменение будет полностью противоречить Женевской конвенции о статусе беженцев. Это также противоречит постановлениям Европейского союза, в которых говорится, что каждый иностранец должен иметь эффективный доступ к процедуре приема беженцев. И даже в польской Конституции, которая позволяет иностранцам подавать прошение о международной защите в Польше. Беженцы сейчас пребывают в растерянности. Мол, сами же позвали, а теперь дубинками гонят обратно. В это же время заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации подтвердил, что работа над изменениями в законодательство уже ведется. Польские власти подчеркивают важность защиты границ в европейском контексте.