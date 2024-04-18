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Стартовал приём заявок на конкурс «Телевершина»

18 апреля 2024 11:23
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Стать обладателем самой престижной ТВ-награды – подняться на «Телевершину». Министерство информации объявило о проведении юбилейного XV Национального телевизионного конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал приём заявок на конкурс «Телевершина»-1

Прием заявок открыт. Свои материалы, вышедшие в эфир в период с 2022 по 2023 год могут направить телекомпании, отдельные журналисты и творческие работники СМИ. Сюжеты должны быть на русском, белорусском языке либо переведены на них. У желающих побороться за возможность взойти на телевизионный Олимп есть две недели, чтобы направить заявку на участие в конкурсе. Содействие развитию национальных телевизионных СМИ, повышение профессионального уровня журналистов традиционно являются главными целями творческого состязания.

# Журналистика # общество

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