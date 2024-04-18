Стартовал приём заявок на конкурс «Телевершина»

Прием заявок открыт. Свои материалы, вышедшие в эфир в период с 2022 по 2023 год могут направить телекомпании, отдельные журналисты и творческие работники СМИ. Сюжеты должны быть на русском, белорусском языке либо переведены на них. У желающих побороться за возможность взойти на телевизионный Олимп есть две недели, чтобы направить заявку на участие в конкурсе. Содействие развитию национальных телевизионных СМИ, повышение профессионального уровня журналистов традиционно являются главными целями творческого состязания.