Свежие овощи круглый год – тепличный комбинат под Брестом завершает проект по импортозамещению

Тепличный комбинат под Брестом завершает проект по импортозамещению. По поручению Президента теплицы оборудовали дополнительным освещением, чтобы выращивать свежие овощи круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских климатических условиях сезонным овощам не хватает светового дня, поэтому в теплицах прибегают к технологии досвечивания, до 20 часов в сутки. По проекту предстояло модернизировать 4 гектара закрытого грунта. Монтаж освещения уже практически завершен. Это стало возможным благодаря дополнительной мощности, которую предоставили для комбината энергетики. Что интересно, во время всех работ в теплицах продолжают выращивать томаты.

Сергей Притульчик, главный энергетик тепличного комбината:

На площади будет установлено более 12 тысяч светильников. Один светильник мощностью 600 ватт. Что можно сравнить, два светильника потребляют как электрочайник. Чтобы выращивать в межсезонье, зимой, когда недостаточно солнечного освещения, требуется «досветка», какое-то солнце. Будем делать себе свое солнце лампами натриевыми.