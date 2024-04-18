Свежие овощи круглый год – тепличный комбинат под Брестом завершает проект по импортозамещению

Тепличный комбинат под Брестом завершает проект по импортозамещению. По поручению Президента теплицы оборудовали дополнительным освещением, чтобы выращивать свежие овощи круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тепличный комбинат под Брестом завершает проект по импортозамещению. По поручению Президента теплицы оборудовали дополнительным освещением, чтобы выращивать свежие овощи круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В белорусских климатических условиях сезонным овощам не хватает светового дня, поэтому в теплицах прибегают к технологии досвечивания, до 20 часов в сутки. По проекту предстояло модернизировать 4 гектара закрытого грунта. Монтаж освещения уже практически завершен. Это стало возможным благодаря дополнительной мощности, которую предоставили для комбината энергетики. Что интересно, во время всех работ в теплицах продолжают выращивать томаты.
Сергей Притульчик, главный энергетик тепличного комбината:
На площади будет установлено более 12 тысяч светильников. Один светильник мощностью 600 ватт. Что можно сравнить, два светильника потребляют как электрочайник. Чтобы выращивать в межсезонье, зимой, когда недостаточно солнечного освещения, требуется «досветка», какое-то солнце. Будем делать себе свое солнце лампами натриевыми.
Модернизацию планируют завершить к июню, и это позволит тепличному комбинату продавать до 2 тысяч тонн огурцов и томатов в межсезонье. Наибольшая нагрузка в стоимости овощей приходится на затраты на освещение и обогрев теплиц. С 2024 года производители овощной продукции получили льготный тариф для оплаты за электроэнергию.