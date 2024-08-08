Литва не даёт Беларуси взять пробы воды возле Игналинской АЭС

Беларусь ждет ответа от Литвы по выполнению совместных отборов проб воды из озера Дрисвяты возле Игналинской АЭС. Об этом 8 августа заявила заместитель начальника службы радиационного мониторинга Белгидромета Зоя Трафимчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, последний визит литовских специалистов в Беларусь был 5 лет назад. Тогда же проводились совместные отборы проб и лабораторные сличения, были составлены протоколы. С тех пор Литва ежегодно игнорирует запросы о въезде белорусских специалистов на свою территорию. Есть опасения, что это может быть связано с проблемами вывода Игналинской атомной электростанции из эксплуатации. Ее демонтаж заметно затянулся, что чревато загрязнением окружающей среды.