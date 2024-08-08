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Литва не даёт Беларуси взять пробы воды возле Игналинской АЭС

08 августа 2024 17:13
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Беларусь ждет ответа от Литвы по выполнению совместных отборов проб воды из озера Дрисвяты возле Игналинской АЭС. Об этом 8 августа заявила заместитель начальника службы радиационного мониторинга Белгидромета Зоя Трафимчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, последний визит литовских специалистов в Беларусь был 5 лет назад. Тогда же проводились совместные отборы проб и лабораторные сличения, были составлены протоколы. С тех пор Литва ежегодно игнорирует запросы о въезде белорусских специалистов на свою территорию. Есть опасения, что это может быть связано с проблемами вывода Игналинской атомной электростанции из эксплуатации. Ее демонтаж заметно затянулся, что чревато загрязнением окружающей среды.

Литва не даёт Беларуси взять пробы воды возле Игналинской АЭС-1

Зоя Трафимчик, заместитель начальника службы радиационного мониторинга – начальник отдела радиационного мониторинга Белгидромета:
С 2019 года мы не имеем ответа от наших литовских коллег в рамках подписанного технического протокола по производству совместных измерений на трансграничных водных объектах. Каждый год мы готовимся к этому выезду, потому что это экспедиция, это специальная подготовка. Но ответ пока не получен.

По словам представителя Белгидромета, в отличие от соседних стран, Беларусь полностью выполняет все обязательства по аварийным конвенциям, включая обмен информацией и оперативное оповещение.

# АЭС # общество # Зоя Трафимчик

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