Экспозиция «Моя Беларусь» открывается 28 декабря в международном выставочном центре в Минске

Уникальная экспозиция «Моя Беларусь» откроется 28 декабря в международном выставочном центре в Минске. Для него это громкая премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая площадь комплекса составляет 37 тысяч квадратных метров – это территория, равная четырем стандартным футбольным полям. Объект на карте столицы новый. Добраться к нему можно как на личном, так и общественном транспорте. Автобус № 26Д уже в расписании движения «Минсктранса».

Также до Минского международного выставочного центра можно доехать от станции «Академия наук» на автобусе 912Э. С конечной он будет отправляться каждые 30 минут. Такой же интервал движения на маршруте № 962Э. От станции метро «Пушкинская» к пункту назначения автобус будет делать лишь несколько остановок.

У Минского международного выставочного центра огромная бесплатная парковка. На личном транспорте доехать до него можно со съезда с внутреннего кольца МКАД на улицу Павлины Меделки. Это 47-й километр Минской кольцевой.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Такая масштабная выставка, как «Моя Беларусь», очень уникальна и своевременна, Потому что наша страна прошла достаточно большой путь становления суверенной независимой страны. И мы можем с гордостью сказать, что наша страна состоялась как социально ориентированное государство.

И Беларусь интеллектуальная, потому что самое главное богатство, которое у нас есть, это наши люди, и все, что сделано в нашей стране, сделано с помощью рук, труда и интеллекта наших людей.