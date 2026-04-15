Литва готовится к масштабному обновлению систем охраны государственной границы – на эти цели планируют потратить около 80 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание уделят самым уязвимым участкам, в том числе границе с Беларусью. Модернизация охватит более 700 километров и продлится четыре года. По словам главы МВД Литвы, оборудование быстро устаревает, поэтому важно ускорить замену технических средств слежения. При этом министр подчеркнул: вся граница и сейчас находится под постоянным видеоконтролем.