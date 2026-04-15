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Литва готовится к масштабному обновлению систем охраны государственной границы

15 апреля 2026 06:02
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Литва готовится к масштабному обновлению систем охраны государственной границы – на эти цели планируют потратить около 80 миллионов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва готовится к масштабному обновлению систем охраны государственной границы-2

Основное внимание уделят самым уязвимым участкам, в том числе границе с Беларусью. Модернизация охватит более 700 километров и продлится четыре года. По словам главы МВД Литвы, оборудование быстро устаревает, поэтому важно ускорить замену технических средств слежения. При этом министр подчеркнул: вся граница и сейчас находится под постоянным видеоконтролем.

# Новости Литвы

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