Треть бурелома разобрали: ликвидация последствий июльских ураганов будет завершена к ноябрю

Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия июльского урагана. Сегодня сотрудники лесхозов столичного региона собрались в Смолевичском районе. Он – один из наиболее пострадавших от сильного ветра. Здесь задействовано около полутысячи единиц техники.

Весь лес отправляют на нужды лесозаготовительных предприятий. А также – на экспорт. В целом же, по стране повреждено 13 тысяч гектаров леса. Треть территории, где стихия оставила после себя бурелом, убрана. А полностью работу планируют завершить к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Хорошун, консультант отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

В этом очаге поражения задействовано более двух тысяч человек. Работает около 130 единиц комбайнов (харвестеров).

Владимир Прокатеня, оператор лесозаготовительной машины:

В том месяце я вывез древесины 2400 кубов. Я не помню такого урагана за свою жизнь, не дай бог, конечно, чтобы больше у нас повторялось.