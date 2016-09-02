Прямой эфир

Треть бурелома разобрали: ликвидация последствий июльских ураганов будет завершена к ноябрю

02 сентября 2016 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области продолжают устранять последствия июльского урагана. Сегодня сотрудники лесхозов столичного региона собрались в Смолевичском районе. Он – один из наиболее пострадавших от сильного ветра. Здесь задействовано около полутысячи единиц техники.

Весь лес отправляют на нужды лесозаготовительных предприятий. А также – на экспорт. В целом же, по стране повреждено 13 тысяч гектаров леса. Треть территории, где стихия оставила после себя бурелом, убрана. А полностью работу планируют завершить к ноябрю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Хорошун, консультант отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
В этом очаге поражения задействовано более двух тысяч человек. Работает около 130 единиц комбайнов (харвестеров).

Владимир Прокатеня, оператор лесозаготовительной машины:
В том месяце я вывез древесины 2400 кубов. Я не помню такого урагана за свою жизнь, не дай бог, конечно, чтобы больше у нас повторялось.

# общество # Государственная лесная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Безопасные и вместительные: новые школьные автобусы направлены сегодня в школы Могилевской области
02 сентября 2016 13:19

Безопасные и вместительные: новые школьные автобусы направлены сегодня в школы Могилевской области

Президенту доложили о развитии Минска и городов-спутников: строительство многоэтажек вокруг столицы предложено прекратить
02 сентября 2016 10:30

Президенту доложили о развитии Минска и городов-спутников: строительство многоэтажек вокруг столицы предложено прекратить

Школьные автобусы МАЗа отвечают всем требованиям безопасности
02 сентября 2016 10:15

Школьные автобусы МАЗа отвечают всем требованиям безопасности