Лисёнок Лесик поможет в навигации. У II Европейских игр появилось официальное мобильное приложение

Новости Беларуси. Мобильный гид к главному спортивному событию года. У II Европейских игр появилось официальное мобильное приложение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за самыми актуальными новостями о подготовке к Играм, расписанием соревнований, результатами и культурной программой грандиозного спортивного события с этого дня могут пользователи по всему миру.

Зарубежным гостям приложение поможет проложить кратчайший путь до спортивных объектов и найти информацию о туристических достопримечательностях Беларуси.

Еще одно ноу-хау от разработчиков приложения – резидента Парка высоких технологий – чат-бот. Это виртуальный помощник лисёнок Лесик. Он говорит на русском и английском, умеет шутить и владеет спортивной информацией.

Николай Птицын, сооснователь компании-разработчика мобильного приложения:

Лисенок помогает гостям сориентироваться, узнать, как пройти. Но при этом у лисенка есть достаточно искусственный интеллект, чтобы распознать вопрос, понять, что хочет гость Минска. Он может пошутить, по-разному ответить на вопросы, и это очень необычно.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекции II Европейских игр – 2019»:

Это приложение является очень достойным на рынке современных технологий. Современные технологии мы будем использовать в управлении транспортом, спортивными объектами. Есть еще серьезная часть информационной поддержки – это система управления игр, которая завязывает все ключевые сферы в единый центр и позволяет на высочайшем технологическом уровне обеспечить проведение этого мероприятия.