«Лишние деньги народа мы не тратим». Вольфович о финансировании проверки боеготовности ВС Беларуси

Одна из ключевых задач проверки – не выставить оценку подразделениям, а выявить слабые места, чтобы затем системно их устранить. Масштабные мероприятия продолжаются уже месяц и проходят под личным контролем Президента. Глава государства регулярно заслушивает доклады государственного секретаря Совета безопасности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Практически никаких дополнительных затрат не было. Почему? Во-первых, готовя замысел проверки и докладывая Президенту, я учел то, что большинство воинских частей уже были выведены на полигоны. И в общем-то шла плановая боевая подготовка у них, раз. Второе, все, что они сегодня отрабатывали – и совершение маршей, и выполнение упражнений контрольных стрельб, про физическую подготовку не говорю, какие тут затраты, это все, в принципе, они отработали в плановом порядке. То есть это заложено в программе боевой подготовки, в этапы слаживания, слаживания отделений, слаживания взводов, рот, завершается слаживанием батальонов и бригад, соответственно.

Мы не проводим внезапных учений, таких как проводят наши соседи на территории Польши, на территории Прибалтики. То количество учений, которое зашкаливает, по-моему, на сегодняшний день только семь учений идет довольно большой интенсивности на европейском континенте. Все мероприятия, в принципе, укладываются в те программы боевой подготовки, которые спланированы на это полугодие. Лишние деньги народа мы не тратим. Мы умеем считать копейку.

Проверка проводится с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Полученные результаты станут практической основой для дальнейшего развития и совершенствования Вооруженных Сил Беларуси, корректировки подготовки и принятия управленческих решений. Масштабные мероприятия продолжаются. Президент анонсировал, что лично подведет их итоги – и сделает это публично.