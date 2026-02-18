131 центнер с гектара – о новых сортах озимой пшеницы рассказал сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию

В этом году государственный реестр сортов пополнился сразу тремя перспективными сортами зерновых. Их представил Научно-практический центр по земледелию в Жодино. Ключевые преимущества этих культур – высокая урожайность и устойчивость к болезням в любых погодных условиях. Так новый сорт овса под говорящим названием «Успех» позволит с гектара собрать более 85 центнеров урожая, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Антон Власов, заведующий лабораторией овса Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Мы занимаемся селекцией зернового направления, то есть продовольственного и фуражного использования. В республике овес используется преимущественно в составе комбикормов. Но его доля небольшая – всего лишь 3,2 %. Он используется в основном в рационах молодняка свиней и других животных, согласно рецептуре. На сегодняшний момент у нас в государственном реестре на 2026 год 15 сортов овса. Следует отметить, что только два иностранных, все остальные наши. Как получается, у нас 98 % посевных площадей овса – это наши сорта. Сорта нашего центра, созданные, соответственно, нами. Урожайность в прошлом году у нас в республике составила в доработанном виде 30,1 центнера с гектара. Наибольшая урожайность у нас получена в Гродненской области.

Также в этом году селекционеры центра представили еще два новых сорта озимой пшеницы. Один из них характеризуется высочайшей урожайностью. Его потенциал достигает 131 центнера с гектара.