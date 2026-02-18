Вредители, сорняки и болезни – как специалисты инспекции по семеноводству сохраняют урожай

От качества семенного материала зависит будущий урожай, поэтому многие сельхозпредприятия Минщины ставку делают именно на элиту. Чем выше репродукция, тем урожайнее поля. От маленького зернышка до всхода посадочный материал проверяют в районной инспекции. Под контролем весь спектр культур, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Отдельная группа специалистов ведет область защиты растений. Главная задача – не допустить потери урожая из-за вредителей, сорняков и болезней. Ежедневно в хозяйствах работники проводят обследования посевов. Следят за обработкой культур, дают рекомендации. Ведь если вовремя не просвети все уходовые работы, то можно значительно потерять урожай.

Ольга Степанова, заместитель начальника Слуцкой районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

В наши обязанности входит контроль за фитопатологической ситуацией в посевах. Начинается это, конечно, прежде всего с проведения фитоэкспертизы семян, которые предполагается высевать в сезон – это озимые либо яровые культуры зерновые. Мы проводим фитоэкспертизу с целью определить насколько семена, которые будут высеваться, заражены болезнями. В этом случае даем рекомендации хозяйствам, какие именно протравители необходимо применять в этом сезоне. Как только начинаются первые солнечные лучики, всходят посевы, мы начинаем осуществлять контроль за посевами. Наша задача – определить, есть ли необходимость применения средств защиты в конкретный период времени на данном участке.