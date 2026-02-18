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Вредители, сорняки и болезни – как специалисты инспекции по семеноводству сохраняют урожай

18 февраля 2026 12:32
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От качества семенного материала зависит будущий урожай, поэтому многие сельхозпредприятия Минщины ставку делают именно на элиту. Чем выше репродукция, тем урожайнее поля. От маленького зернышка до всхода посадочный материал проверяют в районной инспекции. Под контролем весь спектр культур, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Хороший урожай – как в Слуцкой районной инспекции по семеноводству проверяют посадочный материал

Вредители, сорняки и болезни – как специалисты инспекции по семеноводству сохраняют урожай-2

Отдельная группа специалистов ведет область защиты растений. Главная задача – не допустить потери урожая из-за вредителей, сорняков и болезней. Ежедневно в хозяйствах работники проводят обследования посевов. Следят за обработкой культур, дают рекомендации. Ведь если вовремя не просвети все уходовые работы, то можно значительно потерять урожай.

Вредители, сорняки и болезни – как специалисты инспекции по семеноводству сохраняют урожай-4

Ольга Степанова, заместитель начальника Слуцкой районной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:
В наши обязанности входит контроль за фитопатологической ситуацией в посевах. Начинается это, конечно, прежде всего с проведения фитоэкспертизы семян, которые предполагается высевать в сезон – это озимые либо яровые культуры зерновые. Мы проводим фитоэкспертизу с целью определить насколько семена, которые будут высеваться, заражены болезнями. В этом случае даем рекомендации хозяйствам, какие именно протравители необходимо применять в этом сезоне. Как только начинаются первые солнечные лучики, всходят посевы, мы начинаем осуществлять контроль за посевами. Наша задача – определить, есть ли необходимость применения средств защиты в конкретный период времени на данном участке.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Юлия Минич

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